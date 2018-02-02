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Выставка-инсталляция к годовщине Победы открыта в Магадане

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В Центре культуры в Магадане открыта выставка-инсталляция «Город со стальным характером». Она появилась в честь 75-летия освобождения Сталинграда от немецких захватчиков.

Как уточняет ИА MagadanMedia, экспозиция знакомит с главными символами победы в битве под Сталинградом — приказом Сталина, который получил название «Ни шагу назад!», медали «За оборону Сталинграда», мемориальном комплексе на Мамаевом кургане и монументе «Родина-мать зовет!».

Сегодня же стало известно о том, что Музей Победы запустит по всей стране мультимедийные выставки. Кадры фотохроники и уникальные снимки, посвященные истории Сталинградской битвы будут показаны на территории региональных филиалов музея.

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