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Опасную несанкционированную переправу обнаружили в Омской области

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Опасную несанкционированную переправу обнаружили в Тюкалинском районе Омской области, сообщает пресс-служба Государственной инспекции по маломерным судам МЧС по области.

При патрулировании территории инспекторы ГИМС обнаружили несанкционированную ледовую переправу по озеру Пучай возле деревни Красный Шар. По ледяной дороге ездят жители деревни на своих транспортных средствах, сообщает РИА «Омск-информ».

Обнаруженная переправа будет закрыта по решению Государственной инспекции по маломерным судам МЧС. Зоны въезда на дорогу будут завалены снежной насыпью, также будут установлены запрещающие аншлаги. С автомобилистами, которые проживают в ближайшем населенном пункте, была проведена профилактическая беседа.

Спасатели напоминают, что подобное передвижение по непроверенным ледовым дорогам крайне опасно и может стоить жизни. Открытые официально переправы проходят проверки, и у них измеряют толщину льда, чтобы понять грузоподъемность ледового полотна. На подобных же самодельных переправах никто не проводит работ по замеру и обеспечению безопасности передвижения. Лед в любой момент может обрушиться. На территории Омской области действуют восемь санкционированных переправ.

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