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Потерявшая жилье женщина ушла жить в землянку с двухлетним ребенком

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Под Ангарском нашли землянку, в которой проживала женщина с двухлетним ребенком. Чтобы пережить суровую зиму, она построила себе импровизированный дом рядом с теплотрассой. Ее обнаружили ремонтники, которые приехали на место, чтобы чинить путепровод.

Кроме женщины с ребенком, в землянке жили две кошки и две собаки. Комната отапливалась буржуйкой. По словам нашедших жилище ремонтников, там мог проживать и мужчина.

Сейчас ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на областной минздрав. У девочки признаки ОРЗ, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Женщина уже заявила, что ребенок ей не нужен.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД по области агентству рассказали, что, по предварительным данным, женщина приехала в Ангарск из Братского района. Там у нее сгорел дом, поэтому она перебралась в Братск, где проживает ее мать. Пожилая женщина воспитывает старшего ребенка погорелицы.

По факту случившегося проводится проверка. В отношении женщины составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». В ходе проверки следователи должны дать правовую оценку действиям должностных лиц.

В конце года в суд Челябинской области было передано дело жительницы села Русская Теча. Ее обвиняют в том, что она поила своего шестимесячного сына водкой из бутылочки. В результате малыш погиб. 

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