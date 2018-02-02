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Запрет выхода населения на лед псковских озер отменен

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Запрет от 25 декабря, связанный с выходом населения на лед Чудского, Псковского и Теплого озер, отменяется в Псковской области с 3 февраля, сообщает пресс-служба областной администрации.

Региональные власти пояснили, что запрет был отменен в связи с получением данных ледовой разведки. В акватории озер установилось достаточное ледовое покрытие, способное выдержать вес человека, сообщает Псковское агентство информации.

Заместитель губернатора Александр Кузнецов подписал соответствующее распоряжение, подготовленное комиссией администрации Псковской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 2 февраля.

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