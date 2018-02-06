Необходимость реформирования системы судов общей юрисдикции уже много лет обсуждается на высшем государственном уровне, в юридическом сообществе в целом и в научной среде в частности. Причины долгого обсуждения понятны: любые реформы в области правосудия очень ощутимы, они должны совпадать с основными целями развития судебной системы и способствовать этому развитию. Цели эти хорошо известны: повышение качества отправления правосудия, совершенствование судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций.

Как отметил президент России Владимир Путин в выступлении, посвященном 95-летию Верховного суда РФ, независимая, современная, эффективно работающая судебная система — это неотъемлемое условие развития демократического правового и социального государства, свободного, ответственного и деятельного гражданского общества, сильной экономики и конкурентного делового климата.

Для достижения этих целей необходимо обеспечить доступность правосудия, создать необходимые условия для его осуществления, обеспечить реальную независимость судебной власти.

В настоящее время апелляционной инстанцией для районного суда является областной суд, президиумом которого рассматриваются кассационные жалобы. Таким образом, сегодня в областном суде сосредоточены три инстанции: первая, апелляционная и кассационная. Такая конфигурация судов представляется даже не столько неоптимальной для достижения отмеченных целей, а просто неправильной, поскольку создает значительные риски в процессе судопроизводства.

В связи с тем что дела рассматриваются в рамках одного региона, создаются все условия для давления на суды, а соответственно, повышается пристрастность судей при вынесении приговоров, удовлетворении или отказе в удовлетворении апелляционных и кассационных жалоб, зависимость судей от правоохранительных или административных органов конкретного региона.

На устранение этих негативных условий и направлена новая реформа, в основе которой принцип «один суд — одна инстанция» — принцип, которым руководствуются во многих развитых зарубежных странах. В результате будет проведено четкое разделение функций по проверке и пересмотру судебных постановлений в апелляционной и кассационной инстанциях между двумя самостоятельными звеньями судебной системы. Существующая трехзвенная система судов будет преобразована в четырехзвенную по примеру арбитражных.

К очевидным достоинствам предлагаемых изменений, полагаю, можно отнести реализацию конституционных принципов правосудия. Новые апелляционные и кассационные окружные суды будут созданы по экстерриториальному принципу, административно-территориально дистанцированы от влияния региональных политических, экономических и прочих элит. Кроме того, институционная самостоятельность судов, осуществляющих проверку, позволит положительно воздействовать на характер и результаты их деятельности.

Немаловажно и то, что изменения позволят оптимизировать нагрузку судей областных и равных им судов, судей Верховного суда РФ, на которых в настоящее время возложен большой объем работы, связанный с рассмотрением и разрешением апелляционных и кассационных жалоб и представлений.

Для создания и обеспечения деятельности апелляционных и кассационных судов государству потребуется потратить, по оценке Верховного суда РФ, около 4 млрд рублей. Можно сказать, что необходимость значительных финансовых затрат — единственный минус предстоящей реформы. Однако эти затраты полностью оправданы, если мы попробуем заглянуть в недалекое будущее и спрогнозировать главный результат изменений — качественное улучшение российского правосудия. Новое устройство судов общей юрисдикции позволит гражданам в полной мере реализовать права на судебную защиту, доступ к правосудию и справедливое судебное разбирательство. Так, в законопроекте предусмотрено не только создание кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, но и образование постоянных судебных присутствий, расположенных вне места постоянного пребывания судов. То есть доступ граждан к правосудию ни в коей мере не будет ограничен.

При реализации этих изменений важно помнить, что формирование системы арбитражных судов, ее нынешней структуры, наполнение кадрового состава потребовало не только серьезных финансовых расходов, но и большого количества времени. В связи с этим важно предусмотреть соответствующие переходные положения.

Полагаю, что первые результаты мы увидим уже через год-два работы судов, еще год уйдет на «обкатку» системы. В результате через два-три года кассационные и апелляционные суды должны начать работать в полную силу.

Автор — член президиума Ассоциации юристов России, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, академик РАН

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