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Приставы «поженились» ради встречи с должником в Новосибирской области

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Приставы притворились супружеской парой ради исполнения служебного долга в Новосибирской области, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по области.

Супружескую пару изобразили двое судебных приставов, для того чтобы встретиться с неплательщиком, который от них долгое время успешно скрывался. Приставам стало известно, что разыскиваемый ими человек получил в наследство однокомнатную квартиру.

Приехав по адресу унаследованной недвижимости, они заметили на окне квартиры объявление о продаже жилплощади. Сотрудники службы позвонили по номеру, указанному в объявлении, и назначили встречу с риелтором. Приставы прибыли в квартиру под видом пары, которая выбирает себе жилье, сообщает vn.ru.

На встрече «супруги» активно спрашивали у риелтора о бывших и нынешних владельцах, состоянии жилплощади. Вопросы не вызвали подозрения, но при одном из них в разговор вступил рабочий, который проводил в квартире ремонтные работы. Мастер представился собственником жилья, и в этот момент приставы показали ему свои служебные удостоверения. Сотрудники объявили о запрете на дальнейшие действия с недвижимостью.

Неплательщик, 44-летний мужчина, задолжал 200 тыс. рублей. После встречи он был доставлен в отдел судебных приставов, где сотрудники произвели арест его гаража.

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