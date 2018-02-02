Автобус въехал в остановку с людьми в Иркутской области

В городе Братск Иркутской области автобус ПАЗ въехал в остановку. В результате случившегося пострадала одна 34-летняя женщина, ожидавшая прибытия общественного транспорта.

Как сообщает ИА IrkutskMedia, от удара конструкция деформировалась, одна из ее частей ударила стоящую рядом женщину. Очевидцы рассказывают, что у пострадавшей черепно-мозговая травма, она госпитализирована. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка, причины случившегося устанавливаются. Местные СМИ сообщают, что водитель ПАЗа занимался частным извозом без лицензии.

28 января в Иркутске легковой автомобиль врезался в стоявших на остановке людей. Сообщалось о двоих пострадавших. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

24 января автомобиль наехал на людей на остановке на проспекте Мира в Москве. Один человек погиб, четверо получили травмы. Установлено, что водитель машины был пьян.