Главгосэкспертиза одобрила проект берегоукрепления Байкала

Красноярский филиал Главгосэкспертизы Российской Федерации одобрил проект берегоукрепительных сооружений возле Байкала в поселке Листвянка Иркутской области, об этом сообщила пресс-служба филиала Главгосэкспертизы вчера, 1 февраля.

Разрешение на строительство берегоукрепляющих объектов в поселке Листвянка выдано Главгосэкспертизой. Сооружения будут представлять собой подпорную стену общей длиной 2,38 тыс. м и высотой в 5,52 м. Установлена она будет вдоль уже существующего укрепления в 20 м от жилой зоны недалеко от автотрассы Иркутск–Листвянка, сообщает Сибирское агентство новостей.

Делается это для защиты жителей поселка и их имущества от затопления, а также для того, чтобы избежать потери береговой линии возле населенного пункта. Сам Байкал таким образом сможет избежать загрязнения от размыва береговой линии.

Денежные средства на осуществление работ по проекту будут выделены совместно из местного, регионального и федерального бюджетов.