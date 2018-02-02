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Группа The Rasmus нарушит свое обещание ради Сахалина и Якутии

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Музыканты из финской группы The Rasmus решили нарушить свое обещание ради Сахалина, Якутии и Мурманска. Весной они приедут в Россию с самым масштабным туром. Ради концертов на Сахалине, в Мурманске и Якутии рокеры продлят концертный тур больше чем на месяц.

«Для нас невероятная возможность посетить те места, в которых мы еще не были. Мурманск, Сахалин, Якутия и другие», — цитирует ИА SakhalinMedia вокалиста группы Лаури Юлёнена.

Музыкант отметил, что группа ответила согласием на предложение провести шестинедельный тур в России, несмотря на то что во время прошлого тура они договорились, что никогда не будет тура больше чем на месяц.

The Rasmus была создана в 1994 году в Хельсинки. Мировую известность получил ее альбом 2003 года Dead Letters и сингл In the Shadow. Он вошел в топы музыкальных чартов нескольких стран. По всему миру продано более 3,5 млн альбомов. У группы восемь золотых и пять платиновых наград.

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