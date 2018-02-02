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Глава отделения «Почты России» в ЕАО получила условный срок за хищения

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Вынесен приговор в отношении начальника одного из отделений «Почты России» в Биробиджане. Ее признали виновной в махинациях с деньгами, поступившими  от граждан. Обвиняемая получила три года лишения свободы условно.

Как установило следствие, с февраля по март 2017 года 42-летняя женщина присвоила более 300 тыс. рублей. Для того чтобы скрыть факты хищения, она не оприходовала деньги в кассу и не делала соответствующие записи через бухгалтерскую программу.

Во время суда начальник почтового отделения полностью признала свою вину и раскаялась. Она должна возместить ФГУП «Почта России» причиненный ущерб, сообщает ИА EAOMedia.

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