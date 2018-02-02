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Циклон вновь принесет на Сахалин снег и сильный ветер

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На юг Курильской гряды и Сахалин надвигается очередной циклон. Снег возможен уже в выходные. Ночные температуры будут опускаться на севере острова до -33 градусов. Синоптики обещают метели при порывах ветра до 15 м/с.

На Курильских островах возможен порывистый ветер, на юге гряды метель. Температура ночью составит -10 градусов. В Южно-Сахалинске сильный снегопад не прогнозируется, ночью будет -18, а днем -7, сообщает ИА SakhalinMedia.

24 января в регион пришли снежные циклоны. Они принесли на остров 40–60% месячной нормы осадков. Большая часть дорог была закрыта для движения транспорта, из-за непогоды несколько часов в снежном плену провел пассажирский поезд.

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