Дочь экс-президента Узбекистана ушла с поста посла при ЮНЕСКО

Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева покидает должность посла республики при ЮНЕСКО.

«Сегодня мой последний рабочий день в качестве посла Узбекистана при ЮНЕСКО. Безусловно, 10 лет работы в качестве дипломата стали важной частью моей жизни», — написала Каримова на своей странице в Facebook. Она поблагодарила коллег «за бесценный опыт, за людей, которых мне довелось узнать, за возможность многому научиться и главное послужить своей родине».

Каримова добавила, что займется реализацией «проектов в сфере культуры, образования, науки и экологии» и продолжит работу в благотворительных организациях, помогающих детям-сиротам и детям с особыми потребностями.



