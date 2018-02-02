Хабаровский полицейский получил медаль за спасение тонущего ребенка

Прапорщик полиции Анатолий Касаткин получил медаль МВД России «За смелость во имя спасения» за спасение тонущего в реке ребенка. Награду в торжественной обстановке ему вручил глава отдела МВД по Николаевскому району подполковник полиции Евгений Чебаненко.

Как уточняет ИА AmurMedia, инцидент произошел в начале сентября 2017 года. Полицейский готовил служебный катер к транспортировке на берегу Амура, когда услышал детские крики. Он увидел тонущего мальчика в нескольких метрах от берега.

Доплыв до него, Касаткин обнаружил, что ребенок запутался рукой в веревке самодельного плота и не мог выбраться из-под конструкции. Полицейский доплыл с мальчиком до полузатопленной баржи, откуда их эвакуировали на полицейском катере.

Благодаря действиям Касаткина 9-летний житель Николаевска-на-Амуре остался жив.

Портал iz.ru в конце января сообщал о подвиге полковника полиции Айдына Камбарова из Тольятти, который вытащил ребенка из полыньи. Ранее он уже спасал из ледяной воды мужчину. Полицейский будет представлен к медали «За смелость во имя спасения».