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Японский телеканал извинился за ложное сообщение о пуске ракеты КНДР

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Фото: REUTERS/Kyodo
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Общественное телевидение Японии официально извинилось за то, что по ошибке объявило тревогу из-за якобы пуска баллистической ракеты в КНДР.

«Мы глубоко скорбим в связи с беспокойством, причиненным народу, и приложим все силы к тому, чтобы такое больше не повторилось», — заявил глава телерадиокомпании NHK Рёити Уэда.

Официальные извинения он озвучил на встрече с руководством правящей Либерально-демократической партии Японии, в ходе которой обсуждали проекта бюджета канала, передает ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, японская центральная телерадиокомпания NHK передала ложное сообщение о пуске ракеты в Северной Корее через свое приложение для смартфонов. 

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