Самолет с Сахалина экстренно приземлился в Благовещенске из-за поломки

Аварийную посадку совершил в Благовещенске пассажирский самолет, следовавший из Южно-Сахалинска в Хабаровск. Причиной стали неполадки с шасси. Пилоты вынуждены были заходить на второй круг.

Посадка в Благовещенске была плановой, однако во время приземления возникли технические проблемы. По тревоге все службы были приведены в полную готовность.

Посадка прошла благополучно, пострадавших нет. Всего на борту Bombardier DHC-8 был 41 человек. Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на очевидцев, пассажиры были высажены на взлетно-посадочной полосе. Рейс в Хабаровск задержался на ночь.

Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Аврора». Ее представитель сообщил, что в настоящее время специалисты устанавливают причины неполадки. Для этого перевозчик создал специальную комиссию.

Отметим, что два дня назад самолет той же компании, следовавший по маршруту Владивосток–Благовещенск, экстренно приземлился в Хабаровске из-за технической неисправности.