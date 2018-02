Группа Kadebostany представит новый альбом в России

Швейцарская группа Kadebostany презентует новый альбом весной 2018 года в России.

Пластинку под названием Monumental музыканты презентуют 22 марта на петербургской площадке «Аврора», а 23 марта — в столичном клубе RED.

Kadebostany — авторы хитов Castle in the Snow, Teddy Bear и кавер-версии Crazy In Love певицы Beyonce, которая стала саундтреком к фильму «50 оттенков серого».

В 2016 году к коллективу присоединилась гитаристка и вокалистка из России Кристина Яковлева.