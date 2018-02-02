В России на 3D-шоу группы Kraftwerk впервые реализуют криптобилеты

Билеты на 3D-шоу родоначальников электронной музыки — немецкой группы Kraftwerk — в Москве можно приобрести с помощью технологии блокчейн.

Как сообщили в концертном агентстве TCI, основанная на системе распределенного хранения данных билетная программа направлена на борьбу со спекуляцией на вторичном рынке и мошенническими схемами с подделкой билетов.

Концерт пройдет 13 февраля на сцене Государственного Кремлевского дворца.

Мультимедиа-проект Kraftwerk был запущен Ральфом Хюттером и Флорианом Шнайдером в 1970 году. В 2018 году музыканты получили Grammy за пластинку 3-D The Catalogue, которая была признана лучшим танцевально-электронным альбомом.

Композиции группы с использованием инновационной техники, синтетических голосов и компьютеризированных ритмов оказали влияние на ряд музыкальных жанров.