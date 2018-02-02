Прямой эфир

В России на 3D-шоу группы Kraftwerk впервые реализуют криптобилеты

0
Фото: Global Look Prees/ Mike Tudor/Rmv
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Билеты на 3D-шоу родоначальников электронной музыки — немецкой группы Kraftwerk — в Москве можно приобрести с помощью технологии блокчейн.

Как сообщили в концертном агентстве TCI, основанная на системе распределенного хранения данных билетная программа направлена на борьбу со спекуляцией на вторичном рынке и мошенническими схемами с подделкой билетов.

Концерт пройдет 13 февраля на сцене Государственного Кремлевского дворца.

Мультимедиа-проект Kraftwerk был запущен Ральфом Хюттером и Флорианом Шнайдером в 1970 году. В 2018 году музыканты получили Grammy за пластинку 3-D The Catalogue, которая была признана лучшим танцевально-электронным альбомом.

Композиции группы с использованием инновационной техники, синтетических голосов и компьютеризированных ритмов оказали влияние на ряд музыкальных жанров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Музыкант Нил Даймонд отменил концерты из-за серьезного диагноза
Концертный зал в парке «Зарядье» построят в 2018 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017