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Полиция Шанхая не считает наезд на людей спланированной атакой

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Фото: Global Look Prees/Chinafotopress
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Полиция Шанхая считает, что наезд автомобиля на людей в центре города не был спланированной атакой. По их данным, водитель потерял управление из-за возгорания в машине, причиной которого стала непотушенная сигарета.

Как сообщал портал iz.ru, в результате наезда автофургона с газовыми баллонами пострадали не менее 18 человек. Инцидент произошел утром 1 февраля перед кофейней Starbucks в туристическом районе Хуанпу.

Генконсульство России в Шанхае пока не предоставило комментария по поводу того, были ли среди раненых граждане РФ.

По предварительным данным, 40-летний водитель, который является сотрудником шанхайской компании по выпуску изделий из металла, не был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Пожарные, прибывшие на место, оперативно потушили пожар, который возник после столкновения, чтобы огонь не перекинулся на газовые баллоны.

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