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Православный храм горел ночью в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пожар в православном храме произошел в пятницу ночью в Южном Бутово, передает столичное управление МЧС.

По данным спасателей, возгорание произошло в храме священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, на улице Маршала Савицкого.

«По прибытии в одноэтажном деревянном строении происходило загорание кровли, деревянных перекрытий и утеплителя на общей площади около 20 кв. м», — приводит текст сообщения ведомства «Газета.ру». Как уточнили в МЧС, пожар удалось локализовать в 03:40 мск.

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