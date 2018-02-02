Православный храм горел ночью в Москве

Пожар в православном храме произошел в пятницу ночью в Южном Бутово, передает столичное управление МЧС.

По данным спасателей, возгорание произошло в храме священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, на улице Маршала Савицкого.

«По прибытии в одноэтажном деревянном строении происходило загорание кровли, деревянных перекрытий и утеплителя на общей площади около 20 кв. м», — приводит текст сообщения ведомства «Газета.ру». Как уточнили в МЧС, пожар удалось локализовать в 03:40 мск.