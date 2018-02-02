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Хейли не считает Россию другом США

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия не является другом Соединенных Штатов Америки, даже при наличии областей, где страны могли бы работать совместно.

«Но Россия <...> не будет нашим другом, пока их правительство придерживается своих нынешних ценностей и пока оно ведет себя на международной арене так, как сейчас», — сказал дипломат на встрече с членами Республиканской партии в Западной Вирджинии.

Хейли в очередной раз обвинила Москву во вмешательстве в американские выборы, доказательств чему Вашингтон до сих пор так и не представил, передает ТАСС.

По мнению постпреда, нынешнее руководство Белого дома действует более жестко в отношении России, «чем любая американская администрация со времен Рональда Рейгана».

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