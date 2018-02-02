Хейли не считает Россию другом США

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия не является другом Соединенных Штатов Америки, даже при наличии областей, где страны могли бы работать совместно.

«Но Россия <...> не будет нашим другом, пока их правительство придерживается своих нынешних ценностей и пока оно ведет себя на международной арене так, как сейчас», — сказал дипломат на встрече с членами Республиканской партии в Западной Вирджинии.

Хейли в очередной раз обвинила Москву во вмешательстве в американские выборы, доказательств чему Вашингтон до сих пор так и не представил, передает ТАСС.

По мнению постпреда, нынешнее руководство Белого дома действует более жестко в отношении России, «чем любая американская администрация со времен Рональда Рейгана».