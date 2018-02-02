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Белый дом требует от Пентагона более жесткий план против КНДР

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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В Белом доме недовольны тем, что Пентагон не желает предоставлять президенту США Дональду Трампу более четких планов в отношении КНДР, которые предусматривают применение армии.

Так, помощник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер настаивает на разработке стратегии с учетом возможных действий вооруженных сил Соединенных Штатов Америки против Пхеньяна.

По мнению советника главы государства, Вашингтон неоднократно шел на уступки в отношении Северной Кореи, что больше недопустимо, пишет газета The New York Times.

В Пентагоне, в свою очередь, считают, что решить проблему КНДР можно только дипломатическим путем, а предоставление Трампу большого числа вариантов действий против Пхеньяна чревато катастрофическими последствиями, в том числе военным ударом.

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