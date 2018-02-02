Совет директоров Alphabet возглавит ректор Стэнфордского университета
Американский холдинг Alphabet, в который входит корпорация Google, сменил председателя совета директоров.
На эту должность назначен Джон Хеннесси, сообщается в пресс-релизе Alphabet.
65-летний ученый входит в состав совета директоров Google с 2004 года, а с 2000-го занимает пост ректора Стенфордского университета.
Прежний председатель совета Эрик Шмидт перейдет на должность технического консультанта холдинга, уточняет ТАСС.
Alphabet — крупнейшая организация Кремниевой долины. В 2016 году она несколько раз становилась первой в мире по рыночной капитализации, соперничая только с Apple. Холдинг возглавляют сооснователи Google — Ларри Пейдж и Сергей Брин.