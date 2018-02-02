Заболевания Белых не предусматривают освобождение от отбывания наказания

Защита бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, признанного виновным в получении взятки и осужденного на восемь лет колонии строгого режима, обжалует приговор.

«Белых не согласен ни с приговором, ни с квалификацией, ни с мерой наказания», — приводит слова адвоката экс-губернатора Андрея Грохотова «Газета.ру».

В то же время Грохотов пояснил, что заболевания осужденного не подпадают под список правительства РФ, которым предусматривается освобождение от отбывания наказания.

Белых был приговорен Пресненским судом Москвы к 8 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в 48,2 млн рублей. Также подсудимый не сможет занимать государственные должности в течение трех лет.