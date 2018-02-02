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Москвичи вновь пожаловались в МЧС на запах сероводорода

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Москвичи и жители Подмосковья вновь пожаловались в МЧС на наличие в воздухе запаха водорода. Об этом говорится на сайте ведомства.

В сообщение подчеркивается, что в связи с обращением граждан были проведены исследования. 

Установлено, что источником постороннего запаха является полигон твердых бытовых отходов «Кучино», который находится в подмосковном городе Балашиха.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент на полигоне ведутся работы по дегазации — было проведено бурение 55 скважин.

В этой связи был проведен дополнительный анализ атмосферного воздуха, превышение значений предельно допустимых концентраций вредных примесей не обнаружено.

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