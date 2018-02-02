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WADA обеспокоено решением CAS снять санкции с российских спортсменов

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о снятии санкций с 28 российских спортсменов, наложенных Международным олимпийским комитетом (МОК). 

Как сообщает пресс-служба агентства, «это решение вызовет тревогу и разочарование среди спортсменов», передает «Газета.ру».

«Агентство поддерживает намерение МОКа тщательно проанализировать эти решения и рассмотреть все варианты, в том числе обращение в Федеральный суд Швейцарии», — отмечается в заявлении организации.

Напомним, CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и отменил решение МОКа об их отстранении от Олимпиады. Кроме того, результаты россиян на ОИ-2014 были восстановлены. Апелляции еще 11 спортсменов были удовлетворены частично. Они смогут принять участие лишь на следующих Олимпийских играх.

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил «Известиям», что Россия продолжит оказывать юридическую поддержку всем оправданным спортсменам.

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