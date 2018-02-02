Токио засекретило подготовку к отречению императора

Правительство Японии не станет обнародовать ход подготовки к церемониям отречения императора и восшествия на престол его наследника.

«Мы хотим работать в тихой обстановке», — заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

«Отречение императора произойдет впервые в современной Японии, живущей в условиях конституционного строя. К этому нужно провести всестороннюю подготовку», — добавил он.

По законам Японии император занимает свой пост пожизненно, но в августе 2016 года 84-летний император Акихито пожелал отречься от престола в связи с преклонным возрастом. В 2017 Токио утвердило специальный закон, который предоставляет Акихито это исключительное право.

В этой связи разрабатывается особая специальная церемония. Известно лишь, что проводить императора планируется «максимально тихо» — без приглашения официальных иностранных делегаций и без военных парадов. Акихито даже не покажется перед публикой по этому поводу.

Акихито покинет трон 30 апреля 2019 года, а наследный принц, 57-летний Нарухито станет императором на следующий день, уточняет ТАСС.