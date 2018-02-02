Медиахолдинги Viacom и CBS Corp рассматривают возможность слияния

Американский медиахолдинг Viacom и корпорация CBS Corp, владеющая одноименным телеканалом, подтвердили, что изучают возможность слияния.

Как пишет WSJ, компании создали в своих структурах специальные комитеты, которые займутся оценкой возможного объединения.

Ранее американские СМИ сообщали, что глава Viacom Роберт Бэкиш и руководитель CBS Corp Лесли Мунвес провели переговоры.

В ноябре стало известно, что корпорация Meredith намерена приобрести издательство Time Inc. Стоимость покупки оценивается в $1,8 млрд.