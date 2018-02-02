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МИД Японии предупредил сограждан об опасностях олимпийского Пхенчхана

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Фото: Global Look Press
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МИД Японии предупредил жителей страны об опасностях при поездке на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхан.

«С учетом угроз крупных стихийных бедствий, беспорядков или терактов, а также непредсказуемости ситуации на Корейском полуострове вокруг Северной Кореи» ведомство просит японцев зарегистрироваться в системе зарубежных поездок. Это позволит экстренно связываться с японскими туристами и передавать информацию о безопасности в режиме реального времени.

«По сравнению с Японией в этой стране совершается в 2,5 раза больше убийств и в 1,2 раза больше разбоев», — говорится в предупреждении МИД. Ведомство призывает сограждан «соблюдать осторожность в местах скопления большого числа людей».

Дипломатическое ведомство предупредило также о сильных морозах в Пхенчхане с «непривычной для японцев» температурой, сообщает «РИА Новости».

Как писал iz.ru, ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о желании лично посетить Олимпийские игры – 2018.

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