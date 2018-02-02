Шхуна под флагом Сьерра-Леоне задержана в Беринговом море

Российские пограничники задержали в акватории Берингова моря судно под флагом Сьерра-Леоне, которое занималось незаконной добычей краба, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Операция, в которой участвовали сотрудники Пограничного управления ФСБ по восточному арктическому району, УФСБ по Камчатскому краю и Пограничного управления ФСБ по Сахалинской области, прошла 31 января.

Пограничники задержали шхуну «Си Бриз» (флаг Сьерра-Леоне). Порт прописки — Фритаун.

В сообщении указывается, что промысел краба велся в режиме радиомолчания. В частности, судно использовало идентификационные номера и международные позывные сигналы других судов.

В настоящий момент судно конвоируется в порт Петропавловска-Камчатского для проведения следственных действий.

В погранслужбе добавили, что судно «Си Бриз» уже задерживалось и было оштрафовано. Сумма штрафа превысила 6,5 млн рублей.