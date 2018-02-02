Стивен Кинг извинился за шутку об аварии поезда с республиканцами

Известный американский писатель Стивен Кинг принес извинения после неудачной шутки о столкновении поезда, в котором находились члены Республиканской партии США, с грузовиком.

«Поезд с республиканцами врезался в мусоровоз. Мой друг Расс называет это кармой», — написал Кинг в Twitter.

A trainload of Republicans on their way to a pricey retreat hit a garbage truck. My friend Russ calls that karma. — Stephen King (@StephenKing) February 1, 2018

Многие пользователи соцсети осудили «короля ужасов» за твит, напомнив ему, что в аварии погиб водитель мусоровоза.

Кинг принес извинения за «свой необдуманный твит». Он также отметил, что республиканцы, которые «могут быть бессердечными при голосовании», попытались оказать помощь пострадавшим.

Как писал портал iz.ru, в среду, 31 января, поезд, в котором находились республиканцы, в том числе пресс-секретарь Белого дома Берни Сандерс, столкнулся с мусоровозом в штате Виргиния. В результате инцидента погиб водитель автобуса, еще один человек получил серьезные травмы.