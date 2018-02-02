Суд в США приговорил к 40 годам психушки девочку-убийцу

Суд Милуоки приговорил 15-летнюю Аниссу Вейер к 40 годам принудительного лечения в психиатрической клинике. Девушка пыталась убить свою одноклассницу, подражая мифическому Слендермену, герою популярных в интернете рассказов-ужасов.

Инцидент произошел еще в 2014 году. Анисса с подружкой завлекла свою 12-летнюю сверстницу в лес, где лично нанесла жертве 19 ножевых ранений.

Пострадавшая выжила. В ходе следствия нападавшие девочки рассказали, что верят в истории о Слейдермене и надеялись стать его помощницами, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Слендермен (Slender Man, Тонкий человек) — вымышленный персонаж, безликий маньяк с длинными руками, который якобы охотится на детей.