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Суд в США приговорил к 40 годам психушки девочку-убийцу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Суд Милуоки приговорил 15-летнюю Аниссу Вейер к 40 годам принудительного лечения в психиатрической клинике. Девушка пыталась убить свою одноклассницу, подражая мифическому Слендермену, герою популярных в интернете рассказов-ужасов.

Инцидент произошел еще в 2014 году. Анисса с подружкой завлекла свою 12-летнюю сверстницу в лес, где лично нанесла жертве 19 ножевых ранений.

Пострадавшая выжила. В ходе следствия нападавшие девочки рассказали, что верят в истории о Слейдермене и надеялись стать его помощницами, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Слендермен (Slender Man, Тонкий человек) — вымышленный персонаж, безликий маньяк с длинными руками, который якобы охотится на детей. 

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