На пляже Ниццы образовалась пятиметровая воронка

В центре пляжа Лидо в Ницце образовалась воронка диаметром 5 м.

Мэр города Кристиан Эстрози успокоил горожан, объяснив, что это природный феномен и повода для беспокойства нет.

Воронка вызвана обвалом почвы из-за подмыва подземными водами, сообщает Ouest France.

Pas d'inquiétude, c'est un phénomène naturel qui arrive 4 fois par an et pour les journalistes, non, le tramway n'a pas fait un détour 😉 pic.twitter.com/GZvY9okRxi