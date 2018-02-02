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Рада подготовит ответ на польский закон о «бандеровской идеологии»

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Фото: TASS/Sergii Kharchenko
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Верховная рада Украины проанализирует принятый в Польше закон о «бандеровской идеологии» и подготовит свой ответ. Такое поручение дал председатель украинского парламента Андрей Парубий.

«Поручил комитету Верховной рады по иностранным делам рассмотреть на своем заседании ситуацию, которая сложилась в связи с принятием в Польше закона об Институте национальной памяти, и подготовить общую позицию на рассмотрение Верховной рады», — написал спикер в Twitter.

Напомним, 1 февраля сенат Польши одобрил закон о пропаганде идеологии украинских националистов, который в прессе назвали законом о «бандеровской идеологии».

По этому законопроекту подобная пропаганда наказывается штрафом или заключением в тюрьму на срок до трех лет.

Президент Украины Петр Порошенко оценил закон как неприемлемый. В свою очередь, глава МИД Украины Павел Климкин обвинил власти Польши в построении «исторической мифологии».

Как писал iz.ru, депутат Верховной рады и вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев высказал мнение, что новый закон противоречит интересам самой Польши.

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