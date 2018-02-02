Рада подготовит ответ на польский закон о «бандеровской идеологии»
Верховная рада Украины проанализирует принятый в Польше закон о «бандеровской идеологии» и подготовит свой ответ. Такое поручение дал председатель украинского парламента Андрей Парубий.
«Поручил комитету Верховной рады по иностранным делам рассмотреть на своем заседании ситуацию, которая сложилась в связи с принятием в Польше закона об Институте национальной памяти, и подготовить общую позицию на рассмотрение Верховной рады», — написал спикер в Twitter.
Доручив Комітету Верховної Ради @verkhovna_rada у закордонних справах розглянути на своєму засіданні ситуацію, яка склалася у зв'язку з ухваленням у Польщі Закону про Інститут національної пам'яті і підготувати спільну позицію на розгляд Верховної Ради. @HopkoHanna @MFA_Ukraine— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 1 февраля 2018 г.
Напомним, 1 февраля сенат Польши одобрил закон о пропаганде идеологии украинских националистов, который в прессе назвали законом о «бандеровской идеологии».
По этому законопроекту подобная пропаганда наказывается штрафом или заключением в тюрьму на срок до трех лет.
Президент Украины Петр Порошенко оценил закон как неприемлемый. В свою очередь, глава МИД Украины Павел Климкин обвинил власти Польши в построении «исторической мифологии».
Как писал iz.ru, депутат Верховной рады и вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев высказал мнение, что новый закон противоречит интересам самой Польши.