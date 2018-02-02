Рада подготовит ответ на польский закон о «бандеровской идеологии»

Верховная рада Украины проанализирует принятый в Польше закон о «бандеровской идеологии» и подготовит свой ответ. Такое поручение дал председатель украинского парламента Андрей Парубий.

«Поручил комитету Верховной рады по иностранным делам рассмотреть на своем заседании ситуацию, которая сложилась в связи с принятием в Польше закона об Институте национальной памяти, и подготовить общую позицию на рассмотрение Верховной рады», — написал спикер в Twitter.

Доручив Комітету Верховної Ради @verkhovna_rada у закордонних справах розглянути на своєму засіданні ситуацію, яка склалася у зв'язку з ухваленням у Польщі Закону про Інститут національної пам'яті і підготувати спільну позицію на розгляд Верховної Ради. @HopkoHanna @MFA_Ukraine — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 1 февраля 2018 г.

Напомним, 1 февраля сенат Польши одобрил закон о пропаганде идеологии украинских националистов, который в прессе назвали законом о «бандеровской идеологии».

По этому законопроекту подобная пропаганда наказывается штрафом или заключением в тюрьму на срок до трех лет.

Президент Украины Петр Порошенко оценил закон как неприемлемый. В свою очередь, глава МИД Украины Павел Климкин обвинил власти Польши в построении «исторической мифологии».

Как писал iz.ru, депутат Верховной рады и вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев высказал мнение, что новый закон противоречит интересам самой Польши.