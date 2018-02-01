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Форварда «Питтсбурга» Малкина признали звездой месяца в НХЛ

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Фото: Global Look Press
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой января в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). 

В январе 31-летний форвард в 12 матчах регулярного чемпионата набрал 19 очков (12 голов + 7 передач). Всего в текущем сезоне на его счету 55 (26+29) очков в 48 играх.

Лучшим новичком месяца был признан канадский форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал, набравший 15 (3+12) очков в 13 играх.

Ранее сообщалось, что НХЛ оштрафовала Малкина на $5 тыс. за удар клюшкой между ног.

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