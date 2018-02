Ученица школы в Лос-Анджелесе устроила стрельбу в классе

Ученица одной из школ в Лос-Анджелесе устроила стрельбу в классе.

Как сообщает газета Los Angeles Times, двое подростков получили ранения. Отмечается, раненный в голову 15-летний подросток находится в критическом состоянии.

Его сверстница получила ранение в руку. Еще несколько человек получили незначительные повреждения от осколков стекла. Стрелявшую школьницу задержали.

#BREAKING: One person is in custody after two students were shot Thursday morning in a classroom at a middle school in the Westlake District of Los Angeles. LIVE COVERAGE: https://t.co/xvKneXtujV pic.twitter.com/vk0x7ODo9H