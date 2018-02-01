ЦСКА победил мадридский «Реал» в баскетбольной Евролиге

ЦСКА в 21-м туре баскетбольной Евролиги обыграл в родных стенах мадридский «Реал», одержав пятую победу кряду. Встреча завершилась со счетом 93:87 (33:11, 21:20, 24:29, 15:27).

Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал испанец Серхио Родригес, в его активе 18 очков. Американец Уилл Клайберн оформил дабл-дабл (11 очков и 10 подборов), передает агентство «Р-Спорт».

В следующем матче армейский клуб сыграет в гостях с другой испанской командой — «Валенсией».

ЦСКА после 21 матча возглавляет турнирную таблицу. Армейцы одержали 17 побед при четырех поражениях. В активе клуба 51 очко, что на девять больше, чем у ближайшего преследователя турецкого «Фенербахче».