Волонтерам подберут план и бюджет

Первое заседание оргкомитета по проведению в России Года добровольца (волонтера) пройдет в конце февраля под председательством первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. На нем планируется принять план мероприятий и их бюджет, сообщили «Известиям» два собеседника, знакомых с формированием комитета. Информацию подтвердил федеральный чиновник. Ожидается, что первые мероприятия пройдут уже в начале марта, однако с президентской кампанией они пересекаться не будут.

По словам федерального чиновника, первое официальное заседание оргкомитета должно состояться в конце февраля.

— Скорее всего, уже после послания президента Федеральному собранию. 2018 год начался, и организационные мероприятия должны в скором времени стартовать, — сообщил он «Известиям».

Повестка оргкомитета не будет пересекаться с предвыборной кампанией, уточнил собеседник «Известий» в оргкомитете. При этом, согласно распоряжению правительства от 27 января 2018 года «Об образовании организационного комитета по проведению в России Года добровольца», в состав комитета вошли представители предвыборного штаба Владимира Путина. Среди них председатель центрального штаба всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, координирующая волонтеров штаба, директор автономной некоммерческой организации поддержки гуманитарных программ «Русская гуманитарная миссия» Евгений Примаков — он координирует одну из восьми секций доверенных лиц, а также глава Роспатриотцентра Ксения Разуваева, которая курирует организационную работу предвыборного штаба.

Оргкомитет возглавил куратор внутриполитического блока Кремля Сергей Кириенко, его замами стали начальник Управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, глава Минобразования Ольга Васильева и министр экономического развития Максим Орешкин.

— Официально ни одно из мероприятий, которые будут утверждены оргкомитетом в период до 18 марта, пересекаться с предвыборной кампанией не будут. Тем более акцент будет сделан не на федеральных, а на региональных мероприятиях — у них будет больший охват аудитории, и на это потребуется меньше организационных ресурсов, — сообщил «Известиям» собеседник в оргкомитете.

Еще один источник уточнил, что молодежная повестка выборов и входящая в нее тематика волонтерства будут соприкасаться с повесткой кампании через другие события, в которых может принять участие Владимир Путин. Ранее «Известия» сообщали, что президент может посетить финальные мероприятия платформы «Россия — страна возможностей», которые с высокой долей вероятности пройдут в начале марта.

В Роспатриотцентре (учреждение, подведомственное Росмолодежи), который будет заниматься основными мероприятиями Года добровольца, «Известиям» сообщили, что планируют серию мероприятий. Все они пройдут уже после президентских выборов 18 марта, поэтому никак с ними не связаны.

— Речь идет об окружных форумах «Доброволец России» и формировании волонтерских корпусов для федеральных молодежных форумов, а также о форуме «Экватор года волонтера» в июне 2018 года, Всероссийском форуме серебряных волонтеров и Всероссийском форуме волонтеров-медиков, — сообщила «Известиям» замглавы Роспатриотцентра Анастасия Исмакова.

Она подчеркнула, что кроме этого будет вестись работа по формированию ресурсных центров поддержки добровольчества в регионах вместе с организациями, представители которых входят в состав оргкомитета Года добровольца — например, с Ассоциацией волонтерских центров (АВЦ).

По словам председателя совета АВЦ, члена Общественной палаты РФ Артема Метелева, бюджет на мероприятия, посвященные Году добровольца, является консолидированным.

— План мероприятий Года добровольца формировался исходя из программ и событий, уже запланированных к проведению различными организациями и ведомствами в этом году. Большинство из них имеет свой бюджет, часть мероприятий в нем не нуждаются, но всё равно будут реализованы. В 2017-м и предыдущих годах шла интенсивная работа, в стране формировался потенциал волонтерских проектов, и к 2018 году мы вышли на взаимосвязанную систему межотраслевых мероприятий, комплексных мер, которые способны дать серьезный прорыв гражданской активности в России. Выделять отдельный бюджет под это не всегда целесообразно, гораздо важнее действовать сообща, строить партнерство между властью и активистами, усиливая эффект от работы друг друга. И тогда будет результат, — заявил «Известиям» Артем Метелев.

Он подчеркнул, что АВЦ и организации, входящие в ассоциацию, активно привлечены к организации мероприятий Года добровольца.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачёв полагает, что особое внимание к теме добровольчества в предвыборный период скорее всего связано с необходимостью формирования новой политической повестки.

— Насколько мне известно, 3 февраля в ряде городов планируется проведение патриотических акций, приуроченных к Сталинградской битве. Там будут активно задействованы волонтеры. Получается, что с кампанией мероприятия напрямую связаны не будут, но эффект от них можно ожидать вполне политический, особенно в преддверии 18 марта, — рассказал «Известиям» эксперт.

По словам политолога Андрея Колядина, тема волонтерства сама по себе позитивная. Однако она, как и любое другое явление в обществе, востребована у конкретных аудиторий и прямого политического эффекта не несет.

— Любое благородное дело будет находить отклик в душе человека. В рамках предвыборной кампании добровольчество может сыграть позитивную роль, — заявил эксперт.

Он также подчеркнул, что это не панацея и рассчитывать на то, что тема волонтерства захватит всё внимание молодежи, не стоит.