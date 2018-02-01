Действующий президент России и кандидат-самовыдвиженец на предстоящих выборах Владимир Путин пошутил о работе комбайнером после 18 марта. Этот день назначен датой проведения голосования.

«Если что, после 18 марта пойду работать комбайнером», — заявил Путин после того, как в ходе осмотра новой техники на заводе «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону ознакомился с работой симулятора зерноуборочного комбайна.

Как передает «РИА Новости», Путин сел на место оператора комбайна, «завел» виртуальную машину и произвел «сборку» урожая.

Как сообщал портал iz.ru, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ накануне завершила прием подписей и документов для регистрации кандидатов. Окончательный список претендентов на пост президента озвучат 10 февраля.

Выборы главы государства состоятся в РФ 18 марта. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Подробная информация о ее ходе доступна в сюжете портала iz.ru.