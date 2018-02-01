Строительство метро может возобновиться в Челябинске через год в связи с разработкой комплексной схемы организации дорожного движения для города.

Строительство метро может возобновиться в городе в связи с новой программой КСОДД, которая может рассчитать вариант перемещения жителей по городу с помощью метро. Если по всем показателям метро будет востребованным видом транспорта для горожан, то вероятность строительства возрастает, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

По словам замдиректора компании «А+S», разработчика программы КСОДД для города, Константина Тихонова, средства из федерального бюджета выделяются только для тех станций метро, которые могут сами себя содержать. Если проводимые исследования покажут, что строительство метро окупится на 80%, то с этими показателями можно будет обращаться за получением финансовых средств из федерального бюджета.

Работа над КСОДД уже ведется, проводятся разнообразные исследования и опросы жителей города. Результаты учтут при разработке новой схемы дорожного движения.