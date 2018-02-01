FIS сняла отстранение от участия российских лыжников в соревнованиях

Международная федерация лыжного спорта (FIS) сняла временное отстранение от участия в международных спортивных мероприятиях восьмерых российских лыжников. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«До участия в международных турниров допущены Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева», — приводит ТАСС заявление FIS.

Решение о возможном участии этих спортсменов в зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане должен принять Международный олимпийский комитет (МОК), добавляется в сообщении.

Напомним, в Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение временно отстранить от участия в соревнованиях вышеуказанных россиян в ноябре 2017 года МОК в связи с подозрениями в допинговых нарушениях.