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Суд Лондона признал Даррена Осборна виновным в теракте у мечети

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Фото: Global Look Press/Aftonbladet
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Суд присяжных лондонского района Вулич признал 48-летнего Даррена Осборна виновным в совершении наезда на толпу у мечети в Лондоне 19 июня прошлого года.

Мужчина признан виновным в убийстве и покушении на убийство. Согласно вердикту суда, он сознательно направил машину в толпу мусульман, возвращавшихся с ночной молитвы.

Приговор Осборну будет оглашен в пятницу, передает «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, Осборн не признал свою вину. В ходе заседания суда он заявил, что наезд на толпу совершил другой человек.

В результате наезда минивена на толпу 19 июня 2017 года погиб один человек, порядка десяти человек получили ранения. 

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