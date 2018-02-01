Скончалась супруга известного челябинского хоккеиста

Супруга известного хоккеиста из клуба «Трактор» Максима Якуцени — Ирина — заболела во время отдыха в Германии и скончалась от пневмонии в возрасте 32 лет. Сообщение о трагедии опубликовано на официальном сайте команды.

Как сообщает ИА «Ура.ру» причиной гибели женщины стало осложнение после воспаления легких. Команда, а также тренерский состав, сотрудники клуба и болельщики искренне выражают соболезнования Максиму Якуцене, приводит сообщение телеканал «360».

Знакомые Ирины отмечают, что сама девушка никогда не жаловалась на свое здоровье. Она занималась учебой сына, а также водила его на тренировки в бейсбольную секцию. Максим Якуценя является одним из ключевых игроков клуба «Трактор». В Челябинск он переехал в начале 2000-х годов, где и познакомился с будущей женой.