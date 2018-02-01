Telegram вернулся в AppStore

Приложение мессенджера Telegram вновь доступно для загрузки пользователями интернет-магазина AppStore. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров на своей странице в соцсети Twitter.

«Telegram вернулся в App Store после отсутствия там с полуночи по центральноевропейскому времени», — приводит слова Дурова телеканал «360». Он также добавил, что приложение ежедневно скачивают 500 тыс. пользователей Android и около 100 тыс. владельцев гаджетов на базе iOS.

Ранее портал iz.ru сообщал, что приложение исчезло из магазина. Павел Дуров поспешил успокоить пользователей, заявив, что это произошло из-за незначительной проблемы. Позже стало известно, что приложение было удалено из AppStore из-за запрещенного контента. С проблемой блокировки столкнулись пользователи из России, США, Испании, Италии, Китая.