Прямой эфир

Войска ЦВО приведены в полную боеготовность

0
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединения и части Центрального военного округа (ЦВО) в рамках отработки вопросов развертывания системы управления привели в четверг в полную боеготовность. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

«В ходе занятий предусматривается выход оперативного состава органов военного управления, подразделений обеспечения в районы развертывания полевых подвижных пунктов, их занятие и уточнение планирующих документов по разрешению кризисных ситуаций», — приводит сообщение ЦВО телеканал RT.

Общий контроль за занятиями будет осуществляться под руководством командующего войсками округа генерал-лейтенанта Александра Лапина.

Комплексные занятия носят плановый характер. Они будут проводиться для освоения военными практических навыков в ходе отработки вопросов приведения в высшие степени боевой готовности, развертывания системы управления, а также для совершенствования навыков и умений офицеров штабов всех уровней в управлении войсками с использованием современных автоматизированных систем.

Ранее портал iz.ru сообщал, что на боевое дежурство в Саратовской области заступили расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Свыше 70 кораблей Балтфлота задействованы в проверке боеготовности
Российские ПВО на Дальнем Востоке приведены в боеготовность из-за КНДР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017