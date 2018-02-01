Войска ЦВО приведены в полную боеготовность

Соединения и части Центрального военного округа (ЦВО) в рамках отработки вопросов развертывания системы управления привели в четверг в полную боеготовность. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

«В ходе занятий предусматривается выход оперативного состава органов военного управления, подразделений обеспечения в районы развертывания полевых подвижных пунктов, их занятие и уточнение планирующих документов по разрешению кризисных ситуаций», — приводит сообщение ЦВО телеканал RT.

Общий контроль за занятиями будет осуществляться под руководством командующего войсками округа генерал-лейтенанта Александра Лапина.

Комплексные занятия носят плановый характер. Они будут проводиться для освоения военными практических навыков в ходе отработки вопросов приведения в высшие степени боевой готовности, развертывания системы управления, а также для совершенствования навыков и умений офицеров штабов всех уровней в управлении войсками с использованием современных автоматизированных систем.

Ранее портал iz.ru сообщал, что на боевое дежурство в Саратовской области заступили расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО).