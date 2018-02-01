Путин выразил намерение посетить форум «Наставник–2018»

Президент РФ Владимир Путин выразил намерение скорректировать свой график, чтобы посетить в середине февраля форум «Наставник-2018», который пройдет в Москве на ВДНХ.

Главу государства на мероприятие пригласил один из участников посвященной запуску четвертого энергоблока Ростовской АЭС видеоконференции — сварщик Александр Дуймамет.

Приглашение при этом исходило от лица победителей национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech, в число которых входит Дуймамет.

«Я с удовольствием приму участие в вашем мероприятии, во всяком случае посмотрю свой график, постараюсь его даже скорректировать, чтобы побывать у вас, послушать, как вы работаете, подискутировать на важнейшие темы для нашей экономики, для нашей страны», — приводит «РИА Новости» слова Путина.

Как отмечает агентство, президент назвал форум интересным и нужным мероприятием и выразил уверенность, что он пройдет на высоком уровне.

Форум по развитию профессиональной среды наставничества «Наставник-2018» организует Агентство стратегических инициатив. Он состоится 13–15 февраля на ВДНХ.