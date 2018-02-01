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Прокуратура Воронежа назвала причину увольнения главы Росприроднадзора

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Региональная прокуратура рассказала, что глава областного Росприроднадзора Виктор Ступин был уволен после проверки и выявления коррупционных нарушений в его работе, а не по собственному желанию в связи с пенсионным возрастом, сообщает пресс-служба надзорного ведомства по Воронежской области.

Сотрудники прокуратуры в ходе проверки выяснили, что, пользуясь служебным положением, Ступин продвигал коммерческую организацию своего брата. Экс-глава Росприроднадзора незаконно выдал лицензии на осуществление сбора и транспортирование отходов, сообщает ИА «Абирег».

О незаконности собственных действий Виктор Ступин знал, но мер по урегулированию конфликта интересов не предпринял. В результате собранные данные были переданы прокурорами в Генпрокуратуру, которая вынесла представление об увольнении главы регионального Росприроднадзора в связи с утратой доверия.

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