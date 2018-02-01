Буквы начали устанавливать на новом здании аэропорта Симферополь

Установка букв началась на здании нового терминала международного аэропорта Симферополь 1 февраля, сообщает директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.

По его словам, сегодня строители начали установку надписи на здании. Работы планируется завершить уже к концу этой недели, сообщает ИА «Крыминформ».

Проект строительства составляет 32 млрд рублей и реализуется за счет средств частного инвестора. Работы по строительству нового аэровокзального комплекса начались в мае 2016 года. Здание аэропорта построили в декабре 2017 года.