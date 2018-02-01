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Один человек погиб во время пожара на фабрике на севере столицы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Один человек скончался при пожаре на фабрике на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

ЧП произошло в столичном районе Коптево в доме 48 на Михалковской улице. Огонь охватил производственное здание, в результате чего один человек погиб и один получил травмы. Площадь пожара составила 20 кв. м. На месте ЧП работали девять единиц техники и 27 спасателей, сообщает телеканал «360». По данным РЕН ТВ, пожар произошел на складе текстильной фабрики «Ростекстиль».

Ранее портал iz.ru сообщал, что в результате пожара в офисном здании в Бурятии погиб один человек.

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