Военная полиция защитит свидетелей

Военнослужащие, обладающие важной для суда или следствия информацией, теперь могут рассчитывать на защиту военной полиции. В зависимости от серьезности возникшей угрозы, важных свидетелей и их близких родственников обеспечат личной охраной, временно эвакуируют в безопасное помещение, переведут к новому месту службы или учебы. Соответствующая норма существовала в Уставе военной полиции и ранее, но носила декларативный характер. По мнению экспертов, новая программа защиты свидетелей должна повысить уровень раскрываемости резонансных преступлений, особенно связанных с коррупцией и дедовщиной.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, разработан приказ министра, определяющий порядок действий при защите свидетелей. Документ проходит согласования, ожидается, что они будут завершены в ближайшее время.

В проекте приказа МО РФ детально описаны механизмы защиты участников процессов в военных судах. В каждом случае после вынесения постановления о применении мер безопасности будет заключаться договор между начальником военной полиции гарнизона и защищаемым лицом.

Под охрану военнослужащего будут брать в течение суток после принятия решения, а в случаях, не терпящих отлагательства, — немедленно. Для координации этой работы будет назначен куратор из числа сотрудников военной полиции. В Минобороны рассчитывают, что новая программа не потребует дополнительных расходов.

Договор с защищаемым лицом заключается на срок применения мер безопасности, при необходимости его можно будет неоднократно продлевать. Методов для защиты свидетелей предусмотрено достаточно много. Например, для высокопоставленных должностных лиц выделяется личная охрана, а также охрана жилища и имущества, переселение или в исключительных случаях изменение внешности. Контрактникам могут выдать специальные средства индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности. Призывникам предоставят временное помещение в безопасном месте.

Также военнослужащего, нуждающегося в защите, могут отправить в другую часть или военное учреждение или даже перевести в другое министерство, где предусмотрена военная служба, например, в Росгвардию или МЧС.

По мнению адвоката Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Игоря Симонова, необходимость такого подзаконного акта очевидна. И его принятие положительно скажется на расследовании уголовных дел.

— Сегодня военные суды ведут множество важных резонансных дел, связанных с коррупцией, терроризмом и убийствами, — отметил Игорь Симонов. — Порой даже сами судьи нуждаются в государственной защите.

По его мнению, под охрану также попадут свидетели по делам, связанным с гособоронзаказом, где периодически вскрываются злоупотребления на крупные суммы.

— Серьезные риски возникают там, где на кону стоят большие деньги, — пояснил Игорь Симонов.

По мнению юриста, защита свидетелей будет незаменима и при слушании дел о дедовщине. Сечас пострадавший от побоев солдат, проходящий военную службу по призыву, даже во время судебного процесса может находиться в одной казарме со своими обидчиками. Нередко сослуживцы оказывают на него серьезное психологическое давление.

— В таких случаях пострадавшим военнослужащим необходима дополнительная защита, — заявил адвокат. — Уверенным в своей безопасности людям легче давать показания.

Военная полиция была создана в 2015 году. Организационно она входит в состав Вооруженных сил Российской Федерации и подчиняется напрямую министру обороны. Среди ее задач — защита жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих. Военные полицейские имеют право применять физическую силу, спецсредства, огнестрельное оружие и боевую технику. Одна из главных их функций — контроль за соблюдением воинской дисциплины в гарнизонах.

Свидетелей организованно защищают в большинстве стран мира. В США эта программа была закреплена Законом о контроле над организованной преступностью от 1969 года. В Германии процедура защиты свидетелей регулируется законом «О регулировании вопросов обеспечения защиты свидетелей, которым угрожает опасность», принятым в 1998 году. Похожие законы есть во Франции, Австрии, Дании и Китае. В Великобритании защищают не только свидетелей, но и преступников, которым угрожают родственники потерпевшего.