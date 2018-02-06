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Военная полиция защитит свидетелей

Обеспечением безопасности обладающих важной информацией военнослужащих займется военная полиция
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Военнослужащие, обладающие важной для суда или следствия информацией, теперь могут рассчитывать на защиту военной полиции. В зависимости от серьезности возникшей угрозы, важных свидетелей и их близких родственников обеспечат личной охраной, временно эвакуируют в безопасное помещение, переведут к новому месту службы или учебы. Соответствующая норма существовала в Уставе военной полиции и ранее, но носила декларативный характер. По мнению экспертов, новая программа защиты свидетелей должна повысить уровень раскрываемости резонансных преступлений, особенно связанных с коррупцией и дедовщиной.

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Как рассказали «Известиям» в Минобороны, разработан приказ министра, определяющий порядок действий при защите свидетелей. Документ проходит согласования, ожидается, что они будут завершены в ближайшее время. 

В проекте приказа МО РФ детально описаны механизмы защиты участников процессов в военных судах. В каждом случае после вынесения постановления о применении мер безопасности будет заключаться договор между начальником военной полиции гарнизона и защищаемым лицом.

Под охрану военнослужащего будут брать в течение суток после принятия решения, а в случаях, не терпящих отлагательства, — немедленно. Для координации этой работы будет назначен куратор из числа сотрудников военной полиции. В Минобороны рассчитывают, что новая программа не потребует дополнительных расходов.

Договор с защищаемым лицом заключается на срок применения мер безопасности, при необходимости его можно будет неоднократно продлевать. Методов для защиты свидетелей предусмотрено достаточно много. Например, для высокопоставленных должностных лиц выделяется личная охрана, а также охрана жилища и имущества, переселение или в исключительных случаях изменение внешности. Контрактникам могут выдать специальные средства индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности. Призывникам предоставят временное помещение в безопасном месте.

Также военнослужащего, нуждающегося в защите, могут отправить в другую часть или военное учреждение или даже перевести в другое министерство, где предусмотрена военная служба, например, в Росгвардию или МЧС.

По мнению адвоката Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Игоря Симонова, необходимость такого подзаконного акта очевидна. И его принятие положительно скажется на расследовании уголовных дел.

— Сегодня военные суды ведут множество важных резонансных дел, связанных с коррупцией, терроризмом и убийствами, — отметил Игорь Симонов. — Порой даже сами судьи нуждаются в государственной защите.

По его мнению, под охрану также попадут свидетели по делам, связанным с гособоронзаказом, где периодически вскрываются злоупотребления на крупные суммы.

— Серьезные риски возникают там, где на кону стоят большие деньги, — пояснил Игорь Симонов.

По мнению юриста, защита свидетелей будет незаменима и при слушании дел о дедовщине. Сечас пострадавший от побоев солдат, проходящий военную службу по призыву, даже во время судебного процесса может находиться в одной казарме со своими обидчиками. Нередко сослуживцы оказывают на него серьезное психологическое давление.

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— В таких случаях пострадавшим военнослужащим необходима дополнительная защита, — заявил адвокат. — Уверенным в своей безопасности людям легче давать показания.

Военная полиция была создана в 2015 году. Организационно она входит в состав Вооруженных сил Российской Федерации и подчиняется напрямую министру обороны. Среди ее задач — защита жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих. Военные полицейские имеют право применять физическую силу, спецсредства, огнестрельное оружие и боевую технику. Одна из главных их функций — контроль за соблюдением воинской дисциплины в гарнизонах.

Свидетелей организованно защищают в большинстве стран мира. В США эта программа была закреплена Законом о контроле над организованной преступностью от 1969 года. В Германии процедура защиты свидетелей регулируется законом «О регулировании вопросов обеспечения защиты свидетелей, которым угрожает опасность», принятым в 1998 году. Похожие законы есть во Франции, Австрии, Дании и Китае. В Великобритании защищают не только свидетелей, но и преступников, которым угрожают родственники потерпевшего.

Справка «Известий»

В России за защиту гражданских свидетелей отвечает сразу несколько ведомств — МВД, ФСБ, Минобороны, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная таможенная служба, Федеральная служба по труду и занятости. Координатором программы выступает МВД, на которое приходится почти 90% таких дел. В структуре ведомства есть специальное Управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите. Оберегать свидетелей силовикам помогают Минздрав, Минтруд, а также Федеральное медико-биологическое агентство.

 

В первую очередь под защиту берут свидетелей, которым угрожает опасность. Кроме того, на помощь государства могут рассчитывать судьи, прокуроры, сотрудники Следственного комитета РФ, работники различных контролирующих ведомств. Также сотрудники рыбнадзора или структур, отвечающих за охрану природы или культурных ценностей. В России чаще всего применяются такие меры безопасности, как личная или охрана жилища и имущества, а также временное помещение свидетелей в безопасное место. 

В 2013 году была принята госпрограмма «Обеспечения безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2014–2018 годы». В программе говорится, что за четыре года на защиту свидетелей государство выделило более 1 млрд 49 млн рублей. В частности, в 2018 на эти цели будет потрачено более 216 млн рублей. Точное число россиян, воспользовавшихся такой возможностью, не оглашается. Известно, что государство обеспечивает защиту около 5 тыс. свидетелей ежегодно.  

 
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