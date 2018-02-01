Глава Пскова надеется на помощь полпреда президента в решении проблем

Глава города Иван Цецерский выразил надежду на участие полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александра Беглова в решении ряда вопросом и проблем Пскова, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Среди вопросов, помощь в которых требуется Ивану Цецерскому, находятся реализация проекта «Чистая вода», расселение жителей из аварийного и ветхого жилья, а также проведение Ганзейских дней, сообщает Псковское агентство информации.

Полпред президента Александр Беглов прибыл в Псковскую область 1 февраля. Его визит начался с возложения цветов к мемориалу «Купол» в Черехе. Именно там дислоцируется 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная ордена Суворова дивизия. Память бойцов почтили минутой молчания, гимном РФ и многократным оружейным салютом.